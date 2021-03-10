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غسان سلامة: نهنئ الليبيين على مثابرتهم وإصرارهم للخروج من التفتت

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال غسان سلامة المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر بعد منح  مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة: “خطا الأخوة الليبيون اليوم خطوة كبيرة نحو تفعيل مؤسستهم التشريعية وتوحيد سلطتهم التنفيذية”.

وأضاف سلامة:”نهنئهم بصدق على مثابرتهم ونبارك لهم إصرارهم على الخروج من حال التفتت والانسداد ونتمنى لهم استكمال المسيرة بالنخوة نفسها لتوحيد كل المؤسسات وإجراء الانتخابات في الموعد الذي توافقوا عليه”.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام، قائلا ، لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الذي اخرج ليبيا من التفتت والتشرذم هو اتفاق أستيفاني واردوغان علي أنشاء حكومه في ليبيا بشخوص ليبيه ولكن بهوي تركي أخواني لقد طمئن قادة المليشيات الارهابيه في طرابلس عندما أستدعاءهم بالتراب الدار عنده في تركيا فقال لهم سنختار أنا وأستيفاني والأخوان حكومه ليبيه بزقاطه وستحل محل حكومه الفرقاطه فوعد اردوغان ونفذ وعده فهاهي حكومه مواليه له تم تنشاءها في ليبيا ومما يدل علي ان المليشيات في الغرب الليبي عندها العلم بحجم التآمر علي معسكر الكرامه فهاهي الحكومه ستباشر عملها من طرابلس لتكون قريبه من السفير التركي لأي تعليمات قد يصدرها

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