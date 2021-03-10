غسان سلامة: نهنئ الليبيين على مثابرتهم وإصرارهم للخروج من التفتت

قال غسان سلامة المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة: “خطا الأخوة الليبيون اليوم خطوة كبيرة نحو تفعيل مؤسستهم التشريعية وتوحيد سلطتهم التنفيذية”.

وأضاف سلامة:”نهنئهم بصدق على مثابرتهم ونبارك لهم إصرارهم على الخروج من حال التفتت والانسداد ونتمنى لهم استكمال المسيرة بالنخوة نفسها لتوحيد كل المؤسسات وإجراء الانتخابات في الموعد الذي توافقوا عليه”.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام، قائلا ، لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم .