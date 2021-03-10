المشيشي يهنئ الدبيبة – بوابة أفريقيا الإخبارية

هنأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي, اليوم الأربعاء, رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وعبر المشيشي عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي لليبيا التي تربطها بتونس أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية العريقة, وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وأعرب المشيشي بهذه المناسبة عن حرص الحكومة التونسية على تطوير العلاقات مع نظيرتها الليبية في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب المنعقد في سرت اليوم الأربعاء ب 321 صوتا.