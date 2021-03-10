ترحيب عربي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

أشادت جامعة الدول العربية في بيان لها بالتوافق العريض داخل مجلس النواب الليبي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مثمنة الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والهام.

وأكدت الجامعة العربية في بيانها التزامها بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الليبيين في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها، وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم.

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