السني عن منح الثقة للحكومة: يوم مفصلي في تاريخ الأمة لتعود الدولة موحدة

قال طاهر السني مندوب حكومة الوفاق بالأمم المتحدة :”نهنئ الشعب الليبي في هذا اليوم المفصلي من تاريخ الأمة، يوم تعود الدولة موحدة بقيادة حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف السني، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر :”كما نوجه تحية لمجلس النواب الذي انحاز للوطن وأثبت أننا نستطيع تجاوز الخلافات مهما كانت معقدة، نتمنى التوفيق للقيادة الجديدة والعمل جميعاً من أجل الاستقرار والسلام الدائم للبلاد”.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام، قائلا ، لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم .