ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 March, 2021

أشادت جامعة الدول العربية ،اليوم الأربعاء ،بما وصفته التوافق العريض داخل مجلس النواب الليبي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

و ثمنت الجامعة في بيان لها الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والهام.

وأكدت الجامعة العربية في التزامها بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الليبيين في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها، وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم.