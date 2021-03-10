ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 March, 2021

هنئ مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني ،اليوم الأربعاء ،الشعب الليبي ،على منحَ مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ،معتبرا أن “هذا اليوم المفصلي من تاريخ الأمة”.

وقال السني عبر حسابه على موقع تويتر ،”يوم تعود الدولة موحدة بقيادة حكومة الوحدة الوطنية، كما نوجه تحية لمجلس النواب الذي انحاز للوطن وأثبت أننا نستطيع تجاوز الخلافات مهما كانت معقدة” ،متمنيا التوفيق للقيادة الجديدة والعمل جميعاً من أجل الاستقرار والسلام الدائم للبلاد.