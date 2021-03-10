ليبيا
غسان سلامة يهنئ الليبيين
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
10 March, 2021
قال المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة ،اليوم الأربعاء ،بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة: “خطا الأخوة الليبيون اليوم خطوة كبيرة نحو تفعيل مؤسستهم التشريعية وتوحيد سلطتهم التنفيذية”.
وأضاف سلامة في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر :”نهنئهم بصدق على مثابرتهم ونبارك لهم إصرارهم على الخروج من حال التفتت والانسداد ونتمنى لهم استكمال المسيرة بالنخوة نفسها لتوحيد كل المؤسسات وإجراء الانتخابات في الموعد الذي توافقوا عليه”.
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