الحكومة الانتقالية على المسار الصحيح

“حدث تاريخي”،هكذا هتف عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، قبل أن يصوت على منح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة عبد الحميد دبيبة.هذا الحدث التاريخي يمثل أهم محطات الأزمة الليبية القائمة منذ عقد من الزمن.

فبعد يومين من النقاشات المكثفة حول التوزيع الجغرافي والعشائري للمناصب الوزارية الـ26 وخريطة الطريق الخاصة بهم، وافق النواب على فريق عبد الحميد دبيبة بأغلبية 121 صوتا من أصل 132 نائبا حاضرا.وقد تم تعيين عبد الحميد دبيبة ، الملياردير الليبي البالغ من العمر 61 عاما ، رئيسًا للوزراء، في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوفيق بين الفصائل المختلفة المنخرطة في حرب أهلية شبه متواصلة منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011.

سيتعين على الحكومة الإنتقالية إجراء الانتخابات قبل 24 ديسمبر وإعادة توحيد المؤسسات الليبية بحلول ذلك الوقت ، حيث تتنافس قوتان وميليشيات لا حصر لها للسيطرة على البلد الذي يعد من بين كبار مصدري النفط في إفريقيا. فليبيا تعيش انقساما حادا بحكومتان وبرلمانان وحتى بنكان مركزيان. و قد خلف القتال الآف القتلى المشردين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة والذي كان يومًا من أكثر الدول الأفريقية ازدهارًا.

وفي إشارة إلى استمرار انعدام الثقة وأهمية الرموز الجغرافية، تجمع النواب في مدينة سرت ، في منتصف الطريق بين المناطق المتنافسة في الشرق والغرب. و ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين يوم الاثنين في بنغازي (شرق) ، ثاني أكبر المدن الليبية. وقالت حكومة الوفاق الوطني إنها مستعدة تمامًا لتسليم السلطة التنفيذية الجديدة “المهام والمسؤوليات بكل هدوء واحترام للتداول السلمي للسلطة “.

يجب على السلطة التنفيذية الجديدة أن تحل محل حكومة الوفاق الوطني والقوة المنافسة لها في الشرق، على أن يكون المسؤولون التنفيذيون من كلا السلطتين. وقد هنأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا ليبيا فور التصويت.

وقد أدى انتهاء القتال الصيف الماضي بإعلان وقف تام لإطلاق النار وبدء عملية الأمم المتحدة إلى إحياء الأمل في إنعاش الاقتصاد النفطي الليبي ، فضلاً عن إعادة إعمار البلاد.

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