الإمارات العربية المتحدة تهنئ الشعب الليبي بقرار منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ليبيا حكومة وشعبا، بقرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

متمنية لرئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما نقلت دولة الإمارات تقديرها للمبعوث الأممي في ليبيا، وأعضاء البعثة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدة دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف البعثة الأممية لإتمام خارطة الطريق.

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