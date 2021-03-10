«حزب صوان»: نطالب «الدبيبة» بالالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي

هنأ حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – برئاسة محمد صوان، حكومة الوحدة الوطنية على نيلها الثقة من مجلس النواب في جلسته اليوم بمدينة سرت، وقال في بيان إنه “يبارك للشعب الليبي كافة الوصول أخيرا بعد سنوات من الانقسام إلى تشكيل حكومة موحدة نتطلع أن تعمل في كل الأراضي الليبية، وتوفر الخدمات وتوحد المؤسسات وتمهد لإجراء الانتخابات، ويعتبر أن ما تحقق هو تتويج لمسيرة الحوار الليبي الذي دعمه الحزب ودفع باتجاه تحقيقه طوال السنوات الماضية” وفق قوله.

أضاف البيان: “يشيد الحزب بالتئام مجلس النواب بعد طول انقسام وبنصاب عالي، ويتطلع إلى أن يمارس مجلس النواب دوره حسب الاتفاق السياسي ويغتنم هذا التوافق للإيفاء بكل الاستحقاقات الكفيلة بإخراج ليبيا من أزمتها، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر 2021، ويطالب حزب العدالة والبناء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي بملتقى الحوار الليبي وخارطة الطريق” على حد قوله.

وواصل “البيان”: “كما يدعو الحزب جميع القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا إلى توحيد الجهود والتعاون بما يحقق الاستقرار وتجاوز ما نتج عن الصراع خلال المراحل الانتقالية من انقسام وتمزق وتصدع للنسيج الاجتماعي وضياع لمقدرات الوطن وسيادته” على حد تعبيره.