المسنق الخاص للبعثة الأممية يهنئ المنفي ونائباه لنيل الحكومة الجديدة الثقة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ، ونائباه، تهنئة من الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، وذلك بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب الليبي ومباشرة أعمال المجلس الرئاسي الليبي رسميا، بحسب بيان رسمي للمكتب الإعلامي للمجلس .

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام، قائلا ، لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم .