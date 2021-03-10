عبد الرحمن السويحلي: نذكر الدبيبة إنجاز انتخابات 24 ديسمبر مهمته الأساسية

قال عبد الرحمن السويحلى، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وعضو ملتقى الحوار السياسي: ” نهنئ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة على نيلها الثقة رغم كل المعرقلين ، ونبارك للشعب الليبي هذه اللحظة المفصلية التي نأمل أن تطوي صفحات معاناته نحو غدٍ أفضل”.

وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم:”كما نُذكر السيد الدبيبة بأن إنجاز انتخابات 24 ديسمبر هي مهمته الأساسية التى لا تراجع عنها؛ وفقا لخارطة الطريق”.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام، قائلا ، لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم .