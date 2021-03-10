قوة حماية طرابلس تُهنئ حكومة الوحدة الوطنية بنيلها الثقة

هنّأت قوة حماية طرابلس، حكومة الوحدة الوطنية بنيلها الثقة من مجلس النواب.

وأعربت القوة في بيان لها، عن شكرها لأعضاء المجلس لقيامهم بواجبهم على أكمل وجه، وتغليبهم لوحدة الوطن ومصلحته وجعلها فوق كل اعتبار.

وثمّنت قوة حماية طرابلس، بيان المجلس الرئاسي الذي رحّب بالحكومة وأبدى استعداده التام لتسليمها كافة مهامه ومسؤولياته.

وختمت قوة حماية طرابلس بيانها، “نُذكر السيد رئيس الحكومة الجديدة بأن العمل (تكليف لا تشريف)، ففي الوقت الذي نشد فيه على يديه في هذا الصدد، نؤكد بأننا سنقدم كامل الدعم له بكافة الطرق لإكمال المسيرة نحو بناء الدولة التي يحلم بها كل ليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية