“الإدارة العامة” للانتخابات تعقد اجتماعا لبحث ملف التوعية

عقد المدير العام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور يحيى الجديد، ومدير إدارة التوعية السيد الهادي القرقوطي، اجتماعاً مع رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية ومنسقي التوعية بالمكاتب، بحضور ممثل منظمة (IFES) للنظم الانتخابية حليمة بالحاج، وذلك لبحث التحضيرات للتوعية الانتخابية، في إطار الاستعدادات للانتخابات القادمة.

واستعرض الاجتماع الذي انعقد عبر تطبيق زوم، جملة من الملفات في مجال التوعية الانتخابية، من بينها توفير برامج التدريب اللازمة لمنسقي التوعية، ضمن برنامج تعكف المفوضية على التحضير له خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية