«الدباشي»: على «الدبيبة» تأكيد سيادة البلاد بإخراج جميع المرتزقة

بارك إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لليبيين منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، معرباً عن أمله أن تكون نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة افضل.

أضاف “الدباشي” في بيان على حسابه بـ”فيسبوك”: “أقول لرئيس الحكومة وحكومته أن الليبيين يتطلعون الى مستقبل أفضل ويأملون أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية، ويعملوا معاً بحسن نية وبمسؤولية تضامنية، وأن يتحلى أعضاء السلطات القائمة بالمسؤولية الوطنية، ويقوموا بتسليم السلطة بطريقة سلسة ومنظمة تعزز وحدة المؤسسات وشروعها المبكر في القيام بمهامها.

ودعاه إلى أن تقوم الحكومة باجراءات لتخفيض النفقات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة جدول المرتبات والمعاشات التقاعدية بما يضمن العدالة بين العاملين في الدولة، وحصر الفروق في العلاوات المهنية التي يجب الا تتجاوز 50% من الراتب الاساسي في كل الظروف، وربط المرتبات بالرقم الوطني، ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء وتضمينه في المرتبات والمعاشات في صورة علاوة عائلة حتى يتوقف التهريب للخارج واستنزاف الموارد الوطنية.

وطالب “الدباشي” بالعمل على تخفيض العاملين في السفارات الى الحد الادنى الضروري، وتعديل جدول نسبة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الخارج وفقاً للسعر الرسمي للدينار ومعايير الامم المتحدة، ومكافحة البطالة المقنَّعة والبطالة ، ووضع اولويات التنمية المكانية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات وفقاً لعدد السكان الفعلي وليس على اساس السجل المدني، ووضع رقابة صارمة على طريقة صرفها، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لتشجيع الشباب على ترك السلاح، وتوحيد القوات المسلحة واعادة هيكلتها وفقا للقانون، وتاكيد السيادة الوطنية واخراج المرتزقة والقوات الاجنبية من البلاد.