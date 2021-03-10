إيطاليا: نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة «النواب» نتيجة مهمة ومشجعة لعملية التطبيع في ليبيا

اعتبرت إيطاليا أن نيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، «نتيجة مهمة ومشجعة لعملية التطبيع في البلاد»، معربة عن ارتياحها لهذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن «إيطاليا تتلقى بارتياح كبير، نتيجة التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب الليبي، الذي انعقد في سرت اعتبارًا من 8 مارس، والذي أعطى اليوم 10 مارس الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة».

الشعور المتجدد بالوحدة الوطنية

وأضافت الوزارة أن «هذه نتيجة مهمة ومشجعة لعملية التطبيع في البلاد والتي تفتح الطريق لانتقال مؤسسي فعال باسم وحدة ليبيا»، لافتة إلى أنه «بعد عقد من الصراع، أظهر الليبيون إرادة كبيرة وتصميمًا في التغلب على الخلافات من خلال الحوار».

ورأت وزارة الخارجية الإيطالية أن «الغالبية العظمى التي منحها البرلمان الليبي للثقة بحكومة الوحدة الوطنية هي دليل آخر على هذا الشعور المتجدد بالوحدة».

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وذكر البيان أن «تحقيق هذه الأهداف كان يبدو صعباً حتى بضعة أشهر خلت، ولهذا السبب تشكر إيطاليا وتكرر التعبير عن تقديرها الصادق للجهود الدؤوبة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش من أجل السلام والاستقرار في ليبيا».

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنه «بناء على العلاقات التاريخية العميقة والصداقة التي توحد بلداننا، تظل إيطاليا إلى جانب الشعب الليبي ومستعدة للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة ودعمها».

مسار حددته عملية برلين

وأضافت أن هذا يأتي «بعد المسار الذي حددته عملية برلين، في المراحل التالية من الانتقال المؤسسي والسعي لتحقيق بعض الأهداف ذات الأولوية، كإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والتنفيذ الملموس لاتفاقية وقف إطلاق النار، بدءًا بالانسحاب الكامل لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد، إطلاق عملية المصالحة الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي».

ووافق 132 عضوا من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس في مدينة سرت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تضم 35 وزيرا لإدارة شؤون البلاد إلى موعد الانتخابات المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

ورحب بهذه الخطوة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وعدد من مسؤولي حكومته، وكذلك كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والإمارات والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، الذين تمنوا التوفيق للحكومة الجديدة.

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