“السيسي”: “الخط الأحمر” في ليبيا أثمر نتائج إيجابية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن وضع الخط الأحمر “سرت- الجفرة”، قد أثمر عن نتائج طيبة.

جاء هذا التصريح خلال لقائه قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، حيث أكد أن الهدف من رسم الخط الأحمر في ليبيا؛ وضع نهاية للصراع بين الأشقاء الليبيين، مستشهدًا بجلسة مجلس النواب في سرت، التي تشهد مناقشة تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وإعطائها الثقة.

الرئيس “السيسي”؛ شدّد على دعم مصر للإصلاحات في ليبيا، مؤكدًا أن الأمن القومي الليبي من أمن مصر، وأن استقرار ليبيا يعني استقرار مصر، وأن بلاده لديها أقوى الجيوش في المنطقة كلها، غير أن استخدامهم للقوة يعدّ متوازنًا دائمًا، ويهدف لحماية أمنهم القومي وحدودهم واستقرار مصر.

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