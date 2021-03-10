ضبط 15 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية في بني وليد

أعلنت مديرية أمن بني وليد، اليوم الأربعاء، القبض على 15 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية أثناء عبورهم على متن ثلاث سيارات عبر طريق بني وليد، مؤكدة إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية إن دوريات النجدة التابعة للمديرية تمكنت من القبض على 15 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن ثلاث سيارات مارين عبر طريق بني وليد.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن هؤلاء المهاجرين «دخلوا للأرضي الليبية بطرق غير شرعية من الجنوب الليبي وصولا إلى مدينة بني وليد».

وأكد المصدر أن مديرية أمن بني وليد أحالت هؤلاء المهاجرين إلى المركز المختص ليتم إحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.

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