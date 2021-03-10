الدبيبة يزور عدة مناطق في سرت

وخلال زيارة أجراها إلى مناطق مختلفة من مدينة سرت بعد اعتماد الحكومة رسميا، قال دبيبة إن سرت أصبحت مجددا رمزا للوحدة الوطنية كما كانت أثناء معركة القرضابية، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في إعادة الحياة إلى المدينة وتمتع سكانها بحياة كريمة، وأن حكومته ستبدأ العمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهدت به أمام الشعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا