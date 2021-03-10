تونس مباركة منح الثقة للحكومة: إنجاز تاريخي ومستعدون للشراكة الاستراتيجية

قالت وزارة الخارجية التونسية، إن تونس تعرب عن بالغ ارتياحها للإنجاز التاريخي المحرز، اليوم، في ليبيا على إثر نيل الحكومة الليبية الجديدة لثقة مجلس النواب.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، تجدّد تونس تهنئة أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الانقسام والخروج من الأزمة، وتؤكّد ثقتها التامة بقدرة الأشقاء في ليبيا على تثبيت دعائم السلم والاستقرار والشروع في بناء صفحة جديدة من تاريخ هذا البلد الشقيق، وتحقيق تطلّعات شعبه المشروعة في التنمية والإعمار.

وتابع البيان، تشدّد تونس على استعدادها التام لمواصلة توطيد وشائج الأخوة الصادقة مع ليبيا، وعلى حرصها الثابت على الارتقاء بعلاقات التعاون في كل المجالات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة والمتضامنة لما فيه خير ومصلحة الشعبين التونسي والليبي.