بركة: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة لخلق الاستقرار وعليها الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها

قال عثمان بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خطوة إيجابية ومفرحة، مضيفا نحن كتيار داعم للدكتور سيف الإسلام القذافي هدفنا الحقيقي وحدة الشعب الليبي والخروج من بركة الدم والصراع الدموي والسعي لسيادة وطنية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تخلق الاستقرار في البلاد وتدفع في اتجاه البناء والتنمية.

وأضاف بركة في تصريحات صحفية، يثلج صدورنا أي برنامج يوحد الوطن ويخلق حالة استقرار بين أهله ويعالج التمزق في النسيج الاجتماعي”، مؤكدًا أن سرت وحدت الليبين، وأن منها الانطلاق لعودة الوطن، مشيرا إلى أهمية أن تلتزم الحكومة الجديدة بإطلاق المساجين الموجودين حاليًا في السجون بدون محاكمات ومخاطبة الجنايات الدولية لفك القيود عن أي مواطن ليبي وإعادة هيبة القضاء الليبي، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام، قائلا ، لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم .