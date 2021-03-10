«الدغاري»: أمام حكومة الدبيبة عدة تحديات في الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن النواب منحوا الثقة للحكومة بأغلبية عظمى، حيث صوّت 132 منهم على منح الثقة وتحفّظ اثنان، ومن الصعب إلزام الحكومة بمخرجات جنيف وبموعد الانتخابات دون تعديل دستوري، ولكنها تعهّدت بذلك أمام مجلس النواب.

أضاف “الدغاري” في تصريحات صحفية: “ثمّة مجموعة من الانتقادات التي وُجّهت لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول تشكيلته الحكومية، وعدّلها، وقد تحفّظنا على أسماء مجموعة من الوزراء، وتنصّ اللائحة الداخلية للمجلس على وجوب اعتراض 40 نائبا على وزير لكي يستبدل، وهذا ما حدث، إذ استُبدل عدد منهم وفق هذه الآلية”.

وتابع عضو مجلس النواب: “أمام حكومة الدبيبة العديد من التحديات في الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي، مع قصر الوقت، وكان من الصعب جدا إجراء تعديل دستوري أو وضع ترتيبات للاستفتاء على الدستور، ولذلك رأى النواب بأن يمنحوا الثقة للحكومة مع تعهدها بتسليم السلطة في موعدها المحدد”.