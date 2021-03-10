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زينيغيا يقدم التهنئة بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد لمنفي ونائباه، تهنئة من الأمين العام المساعد، المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا، وذلك بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، ومباشرة أعمال المجلس الرئاسي الليبي رسميا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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