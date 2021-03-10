زينيغيا يقدم التهنئة بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد لمنفي ونائباه، تهنئة من الأمين العام المساعد، المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا، وذلك بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، ومباشرة أعمال المجلس الرئاسي الليبي رسميا.

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