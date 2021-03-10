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يوشناف يصدر قرار بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم أبوشناف قرار يقضي بإنشاء جهاز أمني تحت مسمي «جهاز البحث الجنائي» بديلا عن الإدارة العامة للبحث الجنائي وذلك بناء على التفويض الممنوح له من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يحمل رقم (1/6 قيد 873) والمؤرخ في العاشر من ديسمبر 2020، والقاضي بإنشاء جهاز جديد وتحديد هيكليته واختصاصاته، بحسب نص القرار الذي نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونص قرار بوشناف على تكليف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح أحمد هويدي برئاسة جهاز البحث الجنائي، الذي حدد القرار تبعيته إلى رئيس الحكومة مباشرة، على أن يكون لجهاز البحث الجنائي ذمة مالية مستقلة وتؤول إليه كامل القوة العمومية والمنقولات والعقارات والمهام والمركبات والأسلحة التي كانت في عهدة الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى جهاز البحث الجنائي.

وأسند القرار إلى جهاز البحث الجنائي نفس اختصاصات الإدارة العامة للبحث الجنائي وأضاف إليها 6 مهام أبرزها إدارة الاستدلال وجمع المعلومات والتحري في القضايا الجنائية والقضايا التي تمس أمن الدولة والمواطن والتحري عن القضايا المجهولة وأخذ التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها ومتابعة الفاعلين وضبطهم عند وقوعها.

كما كلف جهاز المباحث الجنائية بإدارة وحماية الآداب العامة ومحاربة الظواهر الهدامة والتحري عن أوكار الفساد ومديري السهرات ومتعاطي الخمور ومكافحة الأفعال الفاضحة والمستهجنة، وإدارة وحماية الجامعات وإنشاء مكاتب بها للتحري وجمع المعلومات وإعداد التقارير والإفادة بمواقف عن أي عمل سواء كان إجرامي أو يخل بالآداب العامة أو أي نشاط يؤدي إلى زعزعة أمن الدولة أو المساس بمؤسساتها بالفعل أو التحريض.

كما اسندت للجهاز إدارة تقصي الأثر والتي تشمل وحدة كلاب الأثر وأجهزة مسح المتفجرات وأقسام كاميرات المراقبة ومتابعة جميع المنظومات الإلكترونية والتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة مكافحة الظواهر السلبية، وإدارة التحقيقات الجنائية ويختص بفتح أقسام داخل فروع الجهاز ومتابعة محاضر الاستدلال والتنسيق مع سلطات التحقيق في عملية إحالة المحاضر إليها وإتمام الإجراءات القانونية.

كما نص القرار على ضم مكاتب الإدارة العام للبحث الجنائي التي تشمل «مكتب الميناء ومكتب المطار ومكتب خردة مركبات الرابش ومكتب متابعة الفنادق والمنتجعات والنزل ومكتب مكافحة تهريب الوقود بشركة البريقة وكافة فروع الإدارة بالمدن والمناطق.

وكذلك نص القرار على أن «تتبع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية والتي تشرف مباشرة على جميع البوابات والاستيقافات والبوابات الإلكترونية رئاسة الجهاز مباشرة وتقدم له تقارير يومية عن سير العمل فيها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مواطن ليبي – الشءون الليبية والاجتماعية:
    10 مارس، 2021 الساعة 8:33 م
    الموضوع ليبي ليبي – ويجب سحب الحكومة لاتجاه لأعمالها الداخلية رافضين اي من التدخلات الخارجية العربي اوالأجنبية – بِسْم الله الرحمن الرحيم
    -( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُم وَأَفْئِدَتُهُمْ. هَوَاءٌ . وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِم الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إلى أَجَل قَرِيبٍ نُجِبْ. دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ – أَوَلَم تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ . وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ . وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ . فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ . يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ . وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ . سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ . لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ . هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاس وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}. صدق الله العطي [إبراهيم:42- 52]
    – . فإذا كان الأمر كذلك، فلا بدَّ من الحذَر من الظُّلم، وأن نقِف مع أنفُسِنا وقفة مراجعة ونسأل أنفُسَنا: ما هو حالُنا في بيتنا؟ وفي وظيفتِنا؟ وفي الموقع الَّذي نكون فيه، هل نحن من الظَّالمين أو المظْلومين؟ اعلم أيّها الظَّالم أنَّ الدّنيا لن تدومَ لأحد، وأنَّ المال لا يدوم لأحد، وأنَّ الصّحَّة لا تدوم لأحد، وأنَّ المنصب لا يدوم لأحد، ولو دام لغيرك ما وصل إليك، واعلم أنَّك ستموت وستَتْرك الدنيا وستقِف يوم القيامة أمام الله تعالى. هذه نصائحُ قدَّمتها لكلّ ظالم؛ لعلَّه ينتهي عن ظلمه، وأقول للمظْلوم: إنَّ الله معك، وهو ناصِرُك في الدّنيا والآخرة. وأختِم كلامي بما ذكرتْه كتُب السِّيرة والتَّاريخ، بأنَّ خالد بنَ يَحيى البرمكي لمَّا نكب، وكان وزيرًا، سُجِن هو وابنه، ولمَّا كانا في السّجن، وهما مصفَّدان مغلولان مقْهوران مأْسوران، قال الابن لأبيه: يا أبتِ، بعد العزِّ أصبحْنا في القَيد والحبْس، بعْد الأمْرِ والنَّهي صِرْنا إلى هذا الحال! فقال: يا بُنَيَّ، دعوة مظلوم سرت بلَيْل، ونحن عنها غافلون، ولم يغفل الله عنْها. لا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا *** فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يُفْضِي إِلَى النَّدَمِ تَنَامُ عَيْنُكَ وَالمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ *** يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمِ واللهَ أسألُ أن يُجنِّبنا وجميعَ إخوانِنا المسلمين الظُّلْم، وأن يوفِّقَنا للعدْل والإنصاف، وأن يؤمِّن المسلمين في أوطانهم، وألاَّ يُسلِّط عليهم عدوًّا من غير أنفُسِهم، وأن يقيَهُم شرَّ أنفُسِهم. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على محمَّد وآله وصحْبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والسَّلام. الشيخ محمد جمعة –

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