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إيطاليا: منح الثقة للحكومة في ليبيا “نتيجة مهمة ومشجعة”

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت إيطاليا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

ووصفت وزارة الخارجية الإيطالية، الخطوة بأنه نتيجة مهمة ومشجعة لعملية العودة إلى الوضع الطبيعي وهي تفتح الطريق لإنتقال مؤسسي فعال بإتجاه وحدة ليبيا.

وأشار بيان الخارجية الإيطالية، إلى أن الليبيون أظهروا إرادة عظيمة وتصميمًا قوياً للتغلب على الخلافات من خلال الحوار. فالغالبية العظمى التي منح بها البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لدليل إضافي على هذا الإحساس المتجدد بالوحدة.

وأعربت الخارجية الإيطالية، عن شكرها وأكدت على تقديرها الصادق للجهود الدؤوبة للأمم المتحدة وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيس من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإيطالية، أن إيطاليا “ستظل إلى جانب الشعب الليبي ومستعدة للتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة والمؤقتة ولدعمها، في نفس خط المسار الذي حددته عملية برلين، في المراحل القادمة من الإنتقال المؤسسي وفي السعي لتحقيق بعض الأهداف ذات الأولوية، كإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والتنفيذ الحقيقي لإتفاقية وقف إطلاق النار، بدءًا بالانسحاب الكامل لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد، إطلاق عملية المصالحة الوطنية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نجحت مصراته في خططتها ضد الليبيين حين قالت أما نحكمكم اما نحاربكم بجيش الاتراك ومرتزقتهم لقد جمعت أستيفاني ثلاث أهواء في حكومه واحده هوي تركيا هوي الاخوان وهوي مصراته فلقد سحبت أستيفاني الهيبه من لحي البرلمانيين الليبيين يوم قالت في حال لم يصوت البرلمان فستنتقل مهمة التصويت الي برلمان أستيفاني أي ما يعرف بلجنة ال75 واستيفاني قالت لدبيبه في جنيف عدي راك مجاز انت وحكومتك علي كل ريح سواء وافق علي تشكيلها البرلمان او لم يوافق لذلك ولدت قويه حكومة ادبيبه بدليل ان الرجل زار دول وادلي بتصريحات وانتقد مالطا حتي قبل نيله للثقه الصوريه من البرلمان فلم تغادر استيفاني جنيف الا بعدما اعطت ثقة المجتمع الدولي لحكومه ادبيبه تلك الثقه التي خدم بها السراج 6 سنوات دون يلتفت الي البرلمان او يعبره

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