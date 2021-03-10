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النائب زياد هدية يكشف تفاصيل زيارة الدبيبة لمدينة سرت

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عدد من الملفات الهامة عن مدينة مع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية.

وقال النائب زايد هدية في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، إن اللقاء تناول تدارس ملف الإعمار والمساكن المدمرة والمتضررة وما تعانيه مدينة سرت من نقص الإمكانيات الأساسية والإنسانية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أبدى تجاوبه وحرصه الخاص على الإسراع بإعمار سرت التي عمل بها أكثر من 12 عاما مهندسا ومسؤول في البنية التحتية وتعويض أهاليها عن مساكنهم المدمرة.

وتابع هدية،  أنه سيتم عقب فتح الطريق الساحلي إعادة ضخ قوافل الخدمات لمدينة سرت كالوقود والأدوية والخدمات الأساسية وتوفير السيولة بالمصارف وتوفير الأدوية ودعم الاقتصاد والمرافق الصحية.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يرافقه رئيس مجلس النواب والنائب الأول، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بجولة تفقدية داخل مدينة سرت للوقوف على آثار الدمار التي شهدتها المدينة إبان حرب التحرير ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وشملت الجولة حي المنارة والجيزة البحرية وحي 656 والمنطقتين السكنيتين 1 و2 وحي الزعفران ومنطقة الغربيات التي تضررت من هذه الحرب التي خاضتها قوات البنيان المرصوص ضد هذا التنظيم الإرهابي.

واستمع رئيس الحكومة والمرافقين له إلى عدد من المواطنين بحي المنارة والجيزة عن ما حدث للمباني والمنشآت من دمار، مطالبين بسرعة إعادة الإعمار للمدينة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • حكومة كل الليبين كلام أستهلاكي نجحت مصراته في خططتها ضد الليبيين حين قالت أما نحكمكم اما نحاربكم بجيش الاتراك ومرتزقتهم فقد سلمت الغرب الليبي للاتراك من آجل هذا اليوم ليكون الوزير مصراتي وموالي لتركيا فلقد جمعت أستيفاني ثلاث أهواء في حكومه واحده هوي تركيا هوي الاخوان وهوي مصراته فلقد سحبت أستيفاني الهيبه من لحي البرلمانيين الليبيين يوم قالت في حال لم يصوت البرلمان فستنتقل مهمة التصويت الي برلمان أستيفاني أي ما يعرف بلجنة ال75 واستيفاني قالت لدبيبه في جنيف عدي راك مجاز انت وحكومتك علي كل ريح سواء وافق علي تشكيلها البرلمان او لم يوافق لذلك ولدت قويه حكومة ادبيبه بدليل ان الرجل زار دول وادلي بتصريحات وانتقد مالطا حتي قبل نيله للثقه الصوريه من البرلمان فلم تغادر استيفاني جنيف الا بعدما اعطت ثقة المجتمع الدولي لحكومه ادبيبه تلك الثقه التي خدم بها السراج 6 سنوات دون يلتفت الي البرلمان او يعبره

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