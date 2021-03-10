موسكو ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بموافقة مجلس النواب على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، معتبرة هذه الخطوة “خطوة مهمة” نحو تجاوز الأزمة الليبية.

وذكرت الوزارة: “نرحب بقرار البرلمان الليبي، ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا على أساس توافق بناء مقبول بين الأطراف المتحاربة وحوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة”.

وأضافت الوزارة: “إن ليبيا كانت وستظل شريكا مهما لروسيا في شمال إفريقيا، ونهدف إلى زيادة تطوير الاتصالات السياسية بين البلدين، واستعادة مستوى عال من التعاون الثنائي بسرعة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية”.

وقام مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن “الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة”، قائلا إن “132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة”.