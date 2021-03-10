ليبيا الان

منظمات عربية ودولية تهنئ الدبيبة بحصوله على ثقة البرلمان

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

هنأت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الشعب الليبي بمناسبة منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مجمعين على اعتبار هذا اليوم يوما تاريخيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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