منظمات عربية ودولية تهنئ الدبيبة بحصوله على ثقة البرلمان

هنأت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الشعب الليبي بمناسبة منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مجمعين على اعتبار هذا اليوم يوما تاريخيا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الخميس آخر موعد لقبول طلبات تسجيل المقيم غير المقيد ببلدية سوق الجمعة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
موسكو ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وفد المفوضية العليا يتفقد استعداد مكتبي درنة وطبرق للانتخابات
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
النائب زياد هدية يكشف تفاصيل زيارة الدبيبة لمدينة سرت
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك