منظمات عربية ودولية تهنئ الدبيبة بحصوله على ثقة البرلمان

هنأت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الشعب الليبي بمناسبة منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مجمعين على اعتبار هذا اليوم يوما تاريخيا.

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