العربية لحقوق الإنسان تبارك منح الثقة لحكومة الوحدة

باركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة من قبل مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت اليوم الأربعاء 10مارس2021.

ودعت المنظمة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إلى تضافر الجهود لدعم حكومة الوحدة الوطنية للايفاء بالتزاماتها المناطة بها، والتي من أهمها دعم عملية التحول الديمقراطى، والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية بمطلع 24 ديسمبر 2021م، وأيضا العمل على إنهاء الأزمات الخانقة والتي من أهمها الازمة الاقتصادية والمالية والصحية، والاسراع في عملية توفير لقاح covied 19 للمواطنيين، والعمل على إنهاء انقسام المؤسسات الرسمية للدولة الليبية.

وأكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، أن كوادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان (بيت الخبرة العربية الرئيسي في مجال حقوق الإنسان) جاهزون لتقديم الدعم الفني الكامل للحكومة الليبية فيما يتعلق بمعالجة الملف الحقوقي بكافة جوانبه على المستويين المحلي والدولي