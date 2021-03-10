انطلاق عمليات سحب المسحات العشوائية في مدارس طبرق

انطلقت في عدد من مدارس المدينة عمليات سحب المسحات العشوائية للطلاب بالمؤسسات التعليمية، للتحري عن المصابين بفيروس كورونا، ووفقا لتوصيات اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا فقد تابعت فرق الرصد بإدارة الخدمات الصحية في البلدية إلى جانب فرق مكافحة العدوى بمركز طبرق الطبي، عمليات السحب من أجل رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب.

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