ليبيا الان

انطلاق عمليات سحب المسحات العشوائية في مدارس طبرق

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت في عدد من مدارس المدينة عمليات سحب المسحات العشوائية للطلاب بالمؤسسات التعليمية، للتحري عن المصابين بفيروس كورونا، ووفقا لتوصيات اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا فقد تابعت فرق الرصد بإدارة الخدمات الصحية في البلدية إلى جانب فرق مكافحة العدوى بمركز طبرق الطبي، عمليات السحب من أجل رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك