«الأعلى للدولة» يبارك لحكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي على ثقة «النواب»

بارك المجلس الأعلى للدولة لحكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي على نيل الثقة من مجلس النواب، آملا لهم التوفيق في مهامهم وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل في إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه يوم 24 ديسمبر المقبل ذكرى عيد الاستقلال، وفق بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المؤلفة من 35 وزارة، وقال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».

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ورحب بهذه الخطوة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من مسؤولي حكومته، وكذلك الحكومة الموقتة وكل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

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