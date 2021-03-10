الأردن: سنظل داعمين لكل ما يحمي ليبيا ونبارك منح الثقة للحكومة الجديدة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن المملكة الأردنية الهاشمية ستظل تقف إلى جانب ليبيا في كل مساعي الاستقرار

وقال «الصفدي»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن المملكة ستظل داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي يحمي ليبيا ومقدراتها ويلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وبارك الصفدي، للأشقاء في ليبيا منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية، موضحًا أنها خطوة رئيسية على طريق العملية السياسية المستهدفة حل الأزمة واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها.