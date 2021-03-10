جوازات طبرق تشرع في تصوير طالبي الحصول على جوازات سفر

أخبار ليبيا 24-خاص

باشر مكتب جوازات طبرق الأربعاء في تصوير المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر.

وقال الرائد خميس المزيني رئيس قسم التصوير بفرع جوازات طبرق لأخبار ليبيا 24 إن جوازات طبرق شرعت في التصوير المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات سفر، وسط رضى كبير من قبلهم عن العمل.

وأضاف المزيني: “لدينا أكثر من 3500 ملف والأولوية للمرضى والموفدين للدراسة في الخارج “، مشيرًا إلى أن العمل يجري من خلال قوائم معدة مسبقا.

وقال المزيني: “نقوم بتصوير عدد 150 مواطنا يوميا في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.”

وأفاد أن الإجراءات المطلوبة شهادة ميلاد المعني وشهادة ميلاد الأب والأم والرقم الوطني والنموذج الخاص باستخراج الجوازات.

وأكد المزيني على أن الإدارة العامة للجوازات متعاونة ومنظومة التصوير تعمل بشكل حيد.