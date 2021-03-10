أقام مجمع بني وليد الصناعي، ورشة عمل بعنوان “مجمع بني وليد الصناعي.. الواقع والرؤية المستقبلية”، بحضور مدير عام المجمع علي بلحسن، وعدد من المهتمين بالمدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
جوازات طبرق تشرع في تصوير طالبي الحصول على جوازات سفر
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
الأردن: سنظل داعمين لكل ما يحمي ليبيا ونبارك منح الثقة للحكومة الجديدة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
تدريب أطباء بمستشـفى الحوادث أبو سليم حول الوقاية من مرض الإيدز
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
حكومتا الوفاق والمؤقتة تعلنان استعدادهما تسليم السلطة لحكومة الوحدة
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك