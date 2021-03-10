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ورشة عمل بعنوان: مجمع بني وليد الصناعي.. الواقع والرؤية المستقبلية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقام مجمع بني وليد الصناعي، ورشة عمل بعنوان “مجمع بني وليد الصناعي.. الواقع والرؤية المستقبلية”، بحضور مدير عام المجمع علي بلحسن، وعدد من المهتمين بالمدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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