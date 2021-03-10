روسيا: موافقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الليبية

اعتبرت روسيا أن موافقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومنحها الثقة «خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الليبية»، مؤكدة أن «ليبيا كانت وستظل شريكا مهما لروسيا في شمال أفريقيا».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»: «نرحب بقرار البرلمان الليبي، ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا على أساس توافق بناء مقبول بين الأطراف المتحاربة وحوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة».

وأكدت الوزارة أن «ليبيا كانت وستظل شريكا مهما لروسيا في شمال أفريقيا»، مشيرة إلى انها تهدف «إلى زيادة تطوير الاتصالات السياسية بين البلدين، واستعادة مستوى عال من التعاون الثنائي بسرعة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية».

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ووافق مجلس النواب بالأغلبية اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المؤلفة من 35 وزارة، وقال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».

ورحب بهذه الخطوة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من مسؤولي حكومته، وكذلك الحكومة الموقتة وكل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والإمارات وإيطاليا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

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