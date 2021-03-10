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مستشفى الكلى في الزاوية يُطلق حملة تبرع بالدم

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام مصرف الدم بمستشفى الكلى في مدينة الزاوية، حملة تبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، تزامنا مع حفل افتتاح عيادة الشرطة التابعة لمديرية أمن الزاوية.

وأعرب المصرف عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذه الحملة.

وأعلن مصرف الدم في مدينة الزاوية، أن حملات التبرع بالدم خلال الأيام القادمة، داعيا الجميع لمشاركة فيها.

ونوّه مصرف الدم بمستشفى الكلى في مدينة الزاوية، أن باب التبرع بالدم مفتوح لجميع المواطنين وذلك في مصرف الدم بمبنى مستشفى الكلى الزاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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