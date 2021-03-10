طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية يصل إلى ساعتين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية ستصل إلى ساعتين فقط، في حين أوضحت الكهرباء أن المنطقة الشرقة لن تشهد أي عمليات طرح للأحمال لهذا اليوم، حسب نشرة الأحمال اليومية للشركة.

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