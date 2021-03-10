الرئيس التونسي يهنئ المنفي على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي على حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب «بأغلبية صريحة» خلال اجتماع المجلس في مدينة سرت، اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد شدد خلال مكالمة هاتفية مع المنفي «على ما تتقاسمه تونس وليبيا من قيم التضامن والتآزر ووحدة المصير في السراء والضراء». معربا «عن يقينه التام بقدرة الأشقاء في ليبيا على تثبيت دعائم السلم والاستقرار وتتويج المرحلة الانتقالية بإرساء مؤسسات دائمة».

وأكد الرئيس التونسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية «على أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس، وأنه سيفتح للبلدين آفاقا أرحب للتعاون والشراكة المتكاملة والمتضامنة».

من جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن امتنانه لمبادرة الرئيس التونسي، مؤكدا «اعتزازه بتلقي أولى التهاني من تونس الشقيقة» وفق الرئاسة التونسية.

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وانضم تونس إلى كل من مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا والسفارة الأميركية والجامعة العربية والسفير الألماني لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي الذين رحبوا بحصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة على ثقة مجلس النواب.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المؤلفة من 35 وزارة، وقال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».

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