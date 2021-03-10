رئيس “خريجي الأزهر في ليبيا”: نبارك إنهاء حالة الانقسام السياسي

بارك رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري، حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب والبدء في مباشرة مهامها.

وقال الجراري في تدوينة على “فيسبوك”، “نبارك نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد”.

وناشد الحكومة الجديدة إلى العمل على توحيد المؤسسات والحفاظ على اللحمة الوطنية وإقامة مصالحة حقيقية تكفل لليبيين حقهم جميعا.

وشدد الجراري على ضرورة العبور بالوطن إلى بر الأمان.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت للنظر في هذا الأمر.