كتلة ليبيون بـ”الأعلى للدولة” ترحب بمنح الثقة للحكومة الجديدة

رحّبت كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة، بتصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أول حكومة ليبية تمثل الوطن كافة من عام 2012، بحسب بيان الكتلة.

كما رحّبت الكتلة، بعودة الوحدة لصفوف البرلمان الليبي مستقر الإرادة الوطنية.

ولفتت كتلة ليبيون، إلى أن كافة القوى السياسة أن عليهم توحيد السلطة التنفيذية، لكونها أحد الأهداف السامية.

وناشدت الكتلة، الجميع لمساعدة السلطات الجديدة في الإيفاء بالتزاماتها بما يحقق استقرار ووحدة ليبيا.

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