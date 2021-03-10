ليبيا الان

كتلة ليبيون بـ”الأعلى للدولة” ترحب بمنح الثقة للحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة، بتصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أول حكومة ليبية تمثل الوطن كافة من عام 2012، بحسب بيان الكتلة.

كما رحّبت الكتلة، بعودة الوحدة لصفوف البرلمان الليبي مستقر الإرادة الوطنية.

ولفتت كتلة ليبيون، إلى أن كافة القوى السياسة أن عليهم توحيد السلطة التنفيذية، لكونها أحد الأهداف السامية.

وناشدت الكتلة، الجميع لمساعدة السلطات الجديدة في الإيفاء بالتزاماتها بما يحقق استقرار ووحدة ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وين كتلة الكتكوت خانب المشوى الحشرى الفاشل واضح انه الان عاملها على نفسه من شدة الصدمة

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  • عضو البرلمان الليبي المدعو حسن جاب الله كذب كذبه لا تسعها طرابلس عندما قال في لقاء معه قبل قليل علي فضائية فرنسا 24 كذب وزيف وادعي ان هناك شئ اسمه البنيان الفشوش قد حرروا سرت من الدواعش ولولاهم ماكان اجتمع البرلمان اليوم في سرت فمن المعلوم ان من حرر سرت هم الامريكان من الجو بقصف الدواعش من الجو وفرقة النخبه البريطانيه وفرقة التدخل السريع الايطاليه من الارض وان ما يعرف بالبنيان كانوا كان دورهم هو سطوا علي بيوت أهالي سرت حسب شكوي من أعيان سرت حيث قالوا هناك سرقات وقعت بالمدينه قرب قضاء الامريكان والبريطانيين والطليان علي الدواعش في سرت تشجع افراد مما يعرف بمليشيات مصراته علي الدخول لسرت بعدما كانت محرمه عليهم وفتشوا كل البيوت وسرقوا كل شئ

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