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الدبيبة يلتقي مع رئيس بلدية سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقب اختتام الجولة التى قام الدبيبة للمناطق المدمرة بسرت.

وتشاور الطرفان حول ملفات مهمة من بينها ملف إعادة الإعمار بسرت.

ووجّه رئيس المجلس التسييري للبلدية، خلال اللقاء الدعوة لرئيس وأعضاء الحكومة لزيارة مدينة سرت.

وأشار رئيس المجلس سالم عامر، إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعد بتذليل كافة المعوقات التى تواجه مدينة سرت والوقوف مع اهلها وإعادة الاهتمام باعمارها وإظهارها بالصورة اللائقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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