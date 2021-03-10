الكويت: نتمنى لـ«المنفي» والـ«الدبيبة تحقیق آمال وتطلعات الشعب اللیبي

جددت الكويت، موقفها المستمر الداعم لجھود إتمام خارطة الطریق التي حددتھا الأمم المتحدة؛ بما يحفظ لليبيا أمنها وسيادتها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجیة – في بیان الیوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” – عن ترحیب ومباركة دولة الكویت لدولة لیبیا الشقیقة حكومة وشعبا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنیة برئاسة رئیس الوزراء عبد الحمید الدبیبة من قبل مجلس النواب اللیبي.

وتمنت الوزارة لرئیس المجلس الرئاسي الدكتور محمد یونس المنفي ونائبيه ورئیس الحكومة وجمیع الوزراء التوفیق والسداد، في أداء مھامھم في كل ما من شأنه تحقیق آمال وتطلعات الشعب اللیبي الشقیق.