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شركة المناولة بمطار معيتيقة توقف تقديم خدماتها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أوقف موظفو الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار امعيتيقة، تقديم خدماتهم لشركتي الخطوط الجوية الإفريقية والليبية، وأعلن مطار معيتيقة صباح اليوم أن الشركة أوقفت خدماتها بعد ساعتين من البدء بتسيير الرحلات الجوية، مؤكدا أنه لا توجد بوادر لعودة الخدمة قريبا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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