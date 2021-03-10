شركة المناولة بمطار معيتيقة توقف تقديم خدماتها

أوقف موظفو الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار امعيتيقة، تقديم خدماتهم لشركتي الخطوط الجوية الإفريقية والليبية، وأعلن مطار معيتيقة صباح اليوم أن الشركة أوقفت خدماتها بعد ساعتين من البدء بتسيير الرحلات الجوية، مؤكدا أنه لا توجد بوادر لعودة الخدمة قريبا.

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