رئيس “الهيئة التأسيسية للدستور”: نأمل الوصول إلى “الاستفتاء” والانتخابات

هنأ رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، حكومة الوحدة الوطنية على نيل ثقة مجلس النواب، والبدء في ممارسة مهامها.

وتمنى ارحومة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، النجاح والتوفيق للحكومة خلال فترة توليها مهامها.

وعبر رئيس الهيئة عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بدعم المسار الدستوري، بالوصول إلى الاستفتاء على الدستور، الذي أنجزته الهيئة عام 2017، وإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت للنظر في هذا الأمر.