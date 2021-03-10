سعيد يؤكد للدبيبة عزمه على فتح آفاق واسعة للعلاقات بين تونس وليبيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على فتح آفاق واسعة للعلاقات بين بلاده وليبيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قم له فيها «التهاني للأشقاء الليبيين، بعد أن تمكنوا من الالتقاء على كلمة سواء»، إثر نيل الحكومة الجديدة الثقة من مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسية التونسية في بيان إن «رئيس الجمهورية أكد مجددا على أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي من شأنها أن تمهد لخطوات أخرى، معربا عن عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ».

وأضافت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة عبر من جهته «عن بالغ ارتياحه وشكره لرئيس الجمهورية الذي كان أول رئيس دولة يتصل به لتقديم تهانيه، كما عبر عن تطلعه إلى لقائه في أقرب الآجال».

– الرئيس التونسي يهنئ المنفي على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب

– بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل

– الجامعة العربية تشيد بـ«منح الثقة»: ملتزمون بمواصلة الجهود في مساندة ليبيا

– السفير الأوروبي يهنئ حكومة الوحدة: يمكنها الاعتماد على دعمنا الكامل

وأجرى الرئيس التونسي أيضا اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي هنأه خلاله على نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مؤكدا «على ما تتقاسمه تونس وليبيا من قيم التضامن والتآزر ووحدة المصير في السراء والضراء».

وأعرب سعيد للمنفي «عن يقينه التام بقدرة الأشقاء في ليبيا على تثبيت دعائم السلم والاستقرار وتتويج المرحلة الانتقالية بإرساء مؤسسات دائمة»، وفق الرئاسة التونسية.

ورحبت كل من مصر والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والجامعة العربية والسفارة الأميركية والسفير الألماني لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي بنيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب، معربين عن استعدادهم لمساندة لليبيا لوصول إلى الانتخابات المقرة نهاية العام الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا