التجمع الوطني الليبي يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة

أعربت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، عن ارتياحها لحصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيّبه على ثقة مجلس النواب اليوم بمدينة سرت.
وقالت الأمانة العامة للتجمع في بيان أصدرته، :”إنه ينبغي على الحكومة التركيز على عدد من الملفات، وهي تنفذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني، وأهمها توحيد المؤسسات كهدف رئيسي في خارطة الطريق، والإسراع بالتعامل مع الوضع الصحي والوبائي الخطير بمختلف مناطق ليبيا وبالخصوص توريد اللقاحات لحماية صحة الليبيين وتطعيمهم ضد وباء الكورونا، ودعم القطاع الصحي شبه المنهار ببلدنا، إضافة إلى معالجة ملفات النازحين والمهجّرين والمعتقلين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتثبيت الهدنة الشاملة، ومباشرة العمل الجادّ من أجل ضمان تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرّر وفق خارطة الطريق، وتحرير الإرادة السياسية من الهيمنة الأجنبية والتدخل الأجنبي، وتجميد أية اتفاقية تؤثر على أمن وسلامة واستقرار البلاد، ووضع ميثاق شرف وطني ملزم يؤسس للابتعاد عن الكراهية والعداء والتمييز، وتجريم العنف بشكل كلّي”.
كما أكدت الأمانة، أنه على الحكومة الجديدة أيضا الضغط على وسائل الإعلام لكي تساعد على التقارب وجسر الهُوّة بين الليبيين والتوقف عن لعب دور التعبئة والتحريض الداخلي والخارجي، والاخذ بمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي ويخرج البلاد من أزمتها، ويحقق أمنها واستقرارها.
وأهابت الأمانة بالحكومة أن تبذل أقصى جهودها في سبيل توحيد الليبيين حول عناوين وطنية شاملة تقطع مع الإقصاء والكراهية، وتضع حدّا للانقسام بما يتيح لنا إنجاح كافة المسارات في كنف التعاون والتكاتف ونكران الذات والتعالي على المصالح الفردية والفئوية والجهوية الضيقة. وفي الختام، جدّدت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، استعدادها للتعاون اللامشروط والعمل مع كافة الشركاء في الوطن من أجل عبور هذه المرحلة الانتقالية على أفضل الوجوه.
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