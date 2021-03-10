التجمع الوطني الليبي يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة

أعربت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، عن ارتياحها لحصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيّبه على ثقة مجلس النواب اليوم بمدينة سرت.

وقالت الأمانة العامة للتجمع في بيان أصدرته، :”إنه ينبغي على الحكومة التركيز على عدد من الملفات، وهي تنفذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني، وأهمها توحيد المؤسسات كهدف رئيسي في خارطة الطريق، والإسراع بالتعامل مع الوضع الصحي والوبائي الخطير بمختلف مناطق ليبيا وبالخصوص توريد اللقاحات لحماية صحة الليبيين وتطعيمهم ضد وباء الكورونا، ودعم القطاع الصحي شبه المنهار ببلدنا، إضافة إلى معالجة ملفات النازحين والمهجّرين والمعتقلين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتثبيت الهدنة الشاملة، ومباشرة العمل الجادّ من أجل ضمان تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرّر وفق خارطة الطريق، وتحرير الإرادة السياسية من الهيمنة الأجنبية والتدخل الأجنبي، وتجميد أية اتفاقية تؤثر على أمن وسلامة واستقرار البلاد، ووضع ميثاق شرف وطني ملزم يؤسس للابتعاد عن الكراهية والعداء والتمييز، وتجريم العنف بشكل كلّي”.

كما أكدت الأمانة، أنه على الحكومة الجديدة أيضا الضغط على وسائل الإعلام لكي تساعد على التقارب وجسر الهُوّة بين الليبيين والتوقف عن لعب دور التعبئة والتحريض الداخلي والخارجي، والاخذ بمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي ويخرج البلاد من أزمتها، ويحقق أمنها واستقرارها.

وأهابت الأمانة بالحكومة أن تبذل أقصى جهودها في سبيل توحيد الليبيين حول عناوين وطنية شاملة تقطع مع الإقصاء والكراهية، وتضع حدّا للانقسام بما يتيح لنا إنجاح كافة المسارات في كنف التعاون والتكاتف ونكران الذات والتعالي على المصالح الفردية والفئوية والجهوية الضيقة. وفي الختام، جدّدت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، استعدادها للتعاون اللامشروط والعمل مع كافة الشركاء في الوطن من أجل عبور هذه المرحلة الانتقالية على أفضل الوجوه.