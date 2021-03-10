بعد منح الثقة للحكومة.. وصول عبدالله اللافي مطار معيتيقة عائدا من سرت

وصل عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، إلى مطار معيتيقة عائدا من مدينة سرت، وذلك عقب حضوره جلسات مجلس النواب التي انعقدت الاثنين الماضي لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزارء الجديد.

وعقب منح الثقة للحكومة، تفقد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي برفقة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديد في جولة بأحياء مدينة سرت المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.