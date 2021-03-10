الاستعداد لإعدام مخلفات الحرب التي خلفها تنظيم داعش في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر السرية الأولى هندسة الميدان التابعة للهندسة العسكرية، المقدم، هاني فضيل المبروك، أن القيادة العامة للجيش الوطني أصدرت تعليماتها بإعدام من الألغام والمتفجرات التي خلفها تنظيم داعش في مدينة درنة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أوضح المبروك، أن السرية قامت بتجميع 4 طن من المتفجرات أي ما يعادل 4 آلاف كيلو جرام من المتفجرات خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرا إلى أن أغلب المتفجرات جمعت من المدينة القديمة وهي من مخلفات الحرب على الإرهاب.

وأكد المبروك، أن المخلفات شملت براميل متفجرة من صنع تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى صواريخ وقنابل ودانات هاوزر وهاون و دانات 106 و سي فايف وألغام أرضية وخمسة قنابل طيران تزن الواحدة منها 250 كيلو جرام.

وأوضح المبروك، أن المخلفات سيتم إعدامها وتفجيرها غدا الخمي في أحد الأودية بالقرب من مدينة درنة، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت خالية من المتفجرات والألغام.

وأضاف المبروك أن الخطوة المقبلة سيتم فيها استلام مخلفات الحرب التي بحوزة البحث الجنائي القبة والتي ضبطت في قضايا سابقة من قبل إدارة الدوريات الصحراوية ومكافحة التسلل.

وأوضح المبروك أن عمل سرية هندسة الميدان طبرق التابعة للهندسة العسكرية يمتد من أمساعد شرقاً وحتى البيضاء غرباً.