صباح الحاج: من الصعب ترضية الجميع.. والدبيبة راعى التوزيع الجغرافي في حكومته

أشادت مقرر مجلس النواب صباح الحاج ببرنامج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الحاج خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الجماهيرية”، طالعتها “الساعة 24″، إن الدبيبة تحدث خلال جلسة مجلس النواب في سرت، للنظر في منح الثقة لحكومته، عن قضايا مهمة كالقضية الأمنية والمشاكل الخدمية كالصحة، والكهرباء.

وأشارت النائبة إلى أن عمر حكومة الوحدة الوطنية قصير لأنه سينتهي في ديسمبر المقبل، وأن خطة العمل التي عرضها الدبيبة على مجلس النواب تحتاج إلى سنوات.

وبيّنت مقرر المجلس أن عددا بسيطا جدا من النواب في طرابلس ودوائر أخرى تغيبوا عن حضور جلسة سرت، مقابل 134 سجلوا حضورا لدى افتتاح الجلسة أول من أمس الاثنين، وتواجد نواب آخرين في فندق الإقامة حينها ولم يسجلوا أسماءهم لوصولهم متأخرا عبر رحلات جوية.

ولفتت الحاج إلى تعاون الدبيبة مع النواب واستجابته بعد جمع بعض النواب 42 توقيعا لتغيير حقيبة الخارجية، في حكومة الوحظة الوطنية، وهو ما حدث.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الحكومة راعت التوزيع الجغرافي حسب الأقاليم، لافتة إلى صعوبة ترضية كافة الأطراف على أرض الواقع.

ونوهت إلى أن الدبيبة تحفظ خلال استعراض برنامج حكومته على مجلس النواب، على الإعلان عن حقيبة وزارة حتى تستقر الأوضاع في الشهور المقبلة.

وشددت الحاج على ان الدبيبة يؤمن بقدرات النساء د، وأنه كان يجيب عل الأسئل الموجهة له من قبل النواب خلال الجلسة، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الدبيبة عن أوضاع ترهونة، من ناحية الأمن والمهجرين.