المستشار صالح: ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في  24 ديسمبر المقبل

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر المقبل.

وفي ختام جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، أشار المستشار صالح أن نهاية ولاية حكومة الوحدة تأتي وفق الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المستشار صالح، “أنه بعد هذا التاريخ تصبح حكومة تسيير أعمال إلى حين استلام السلطة التنفيذية المنبثقة عن الانتخابات المقبلة.

ومنح مجلس النواب في جلسته اليوم في سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.

وفي السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة ستؤدي اليمين الدستورية في جلسة الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب الدستوري في بنغازي.